Tekne ve araba tutkunları bir arada...

EROL VE TİLDA TEZMA ÇİFTİ ETKİNLİKTE BULUNAN TEKNENİN TEST SÜRÜŞLERİNE KATILDI.
EROL VE TİLDA TEZMA ÇİFTİ ETKİNLİKTE BULUNAN TEKNENİN TEST SÜRÜŞLERİNE KATILDI.
GENÇ İŞ İNSANI RALF TEZMAN VE EŞİ SANEM TEZMAN ÖZEL ETKİNLİKTE BİRLİKTE TEST SÜRÜŞLERİNE KATILDI.
SELİM, RALF TEZMAN, SİNAN KOSİF
TEKNE VE ARABA TUTKUNU RONİT HAKKO DOSTLARINI ETKİNLİKTE YALNIZ BIRAKMADI.
İŞ İNSANI SELİM KOSİF EŞİ EDA KOSİF İLE BİRLİKTE ETKİNLİKTEYDİ.
SİNAN VE MELDA KOSİF ETKİNLİKTE EĞLENCELİ BİR GÜN GEÇİRDİ.
GENÇ İŞ İNSANI HAKAN KOSİF VE EŞİ EVELİZE KOSİF ÖZEL ETKİNLİKTE BİRLİKTE YENİ TEKNE VE ARABALARI İNCELEDİ.
JAVIER-HİLAL KOSİF PİLES ÇİFTİ BİRLİKTE ETKİNLİĞE GELDİ.
İŞ İNSANI HASAN KOSİF ÖNEMLİ ETKİNLİĞİN KONUKLARINDANDI.
MORİS KOHEN ETKİNLİĞE CEM KOHEN İLE BİRLİKTE KATILDI.
METİN-ASLI ŞEN
İŞ İNSANI CİHAN KAMER'DE ETKİNLİKTE YERİNİ ALDI.
HANDE GAMGAM
BURAK TUNCER
GENEL
GENEL
GENEL
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