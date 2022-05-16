Mutlu son...

İş insanı Serra Türker ve Mert Bayır iş ve cemiyet hayatından seçkin isimlerin katıldığı bir düğün töreniyle dünyaevine girdi.

16 Mayıs 2022 Pazartesi

SERRA TÜRKER VE MERT BAYIR DÜN GECE GERÇEKLEŞEN TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.

SERRA TÜRKER-MERT BAYIR

SERRA TÜRKER-MERT BAYIR

SERRA TÜRKER-MERT BAYIR

İŞ İNSANI BABASI ALİ NURİ VE ANNESİ DİLEK TÜRKER'İN YANI SIRA KARDEŞLERİ MİNA VE LARA TÜRKER'DE SERRA TÜRKER'İ NİŞAN TÖRENİNDE YALNIZ BIRAKMAMIŞTI.

SERRA TÜRKER BAYIR

SERRA TÜRKER BAYIR

SERRA TÜRKER BAYIR

SERRA TÜRKER BAYIR

SERRA TÜRKER BAYIR

Mutlu son...

İş insanı Serra Türker ve Mert Bayır iş ve cemiyet hayatından seçkin isimlerin katıldığı bir düğün töreniyle dünyaevine girdi.

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