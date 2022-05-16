Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun kızı Pia Hakko Yeşil ile eşi Kerim Yeşil bebek beklediklerini duyurdu.
16 Mayıs 2022 Pazartesi
PİA HAKKO YEŞİL ANNE OLACAĞINI BU KARELERLE DUYURDU.
PİA HAKKO YEŞİL
PİA HAKKO- KERİM YEŞİL
PİA HAKKO- KERİM YEŞİL
PİA HAKKO- KERİM YEŞİL
PİA HAKKO YEŞİL
PİA HAKKO YEŞİL
PİA HAKKO YEŞİL
Hakko'dan bebek müjdesi!
Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun kızı Pia Hakko Yeşil ile eşi Kerim Yeşil bebek beklediklerini duyurdu.
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