Hakko'dan bebek müjdesi!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun kızı Pia Hakko Yeşil ile eşi Kerim Yeşil bebek beklediklerini duyurdu.

16 Mayıs 2022 Pazartesi

PİA HAKKO YEŞİL ANNE OLACAĞINI BU KARELERLE DUYURDU.

PİA HAKKO YEŞİL

PİA HAKKO- KERİM YEŞİL

PİA HAKKO- KERİM YEŞİL

PİA HAKKO- KERİM YEŞİL

PİA HAKKO YEŞİL

PİA HAKKO YEŞİL

PİA HAKKO YEŞİL

Hakko'dan bebek müjdesi!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun kızı Pia Hakko Yeşil ile eşi Kerim Yeşil bebek beklediklerini duyurdu.

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