Şık kombinler

BERRİN ZORLU
Berrin Zorlu
Caroline Koç
Nevbahar Koç
Begüm Şen
Aslışah Alkoçlar
Derin Mermerci
Türk Hemşireler Derneği, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel’e “Onursal Üye” unvanı verdi.
Sanatçı Nigar Helmi Abbasbayli, Karabağ’ın Mirası kişisel resim sergisini Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sundu.
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