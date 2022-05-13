Genç sinamacılar ödüllendirildi!

"Altın Baklava Film Akademisi VII. Uluslararası Film Festivali" dün gerçekleşen ödül töreniyle genç sinemacıları ödüllendirdi.

13 Mayıs 2022 Cuma

HKÜ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI CEMAL KALYONCU FESTİVALDE REKTÖR TÜRKAY DERELİ İLE BİRLİKTE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'U AĞIRLADI.

HALUK KALYONCU SAHNEDE GENÇ SİNEMACILARA ÖDÜLÜNÜ TAKDİM ETTİ.

 

HKÜ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI CEMAL KALYONCU FESTİVALDE KONUŞMA YAPTI.

HKÜ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI CEMAL KALYONCU, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

HKÜ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI CEMAL KALYONCU, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

HKÜ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI CEMAL KALYONCU, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

GENEL

Genç sinamacılar ödüllendirildi!

"Altın Baklava Film Akademisi VII. Uluslararası Film Festivali" dün gerçekleşen ödül töreniyle genç sinemacıları ödüllendirdi.

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