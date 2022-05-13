"Altın Baklava Film Akademisi VII. Uluslararası Film Festivali" dün gerçekleşen ödül töreniyle genç sinemacıları ödüllendirdi.
13 Mayıs 2022 Cuma
HKÜ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI CEMAL KALYONCU FESTİVALDE REKTÖR TÜRKAY DERELİ İLE BİRLİKTE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'U AĞIRLADI.
HALUK KALYONCU SAHNEDE GENÇ SİNEMACILARA ÖDÜLÜNÜ TAKDİM ETTİ.
HKÜ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI CEMAL KALYONCU FESTİVALDE KONUŞMA YAPTI.
HKÜ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI CEMAL KALYONCU, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY
HKÜ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI CEMAL KALYONCU, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY
HKÜ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI CEMAL KALYONCU, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY
GENEL
Genç sinamacılar ödüllendirildi!
"Altın Baklava Film Akademisi VII. Uluslararası Film Festivali" dün gerçekleşen ödül töreniyle genç sinemacıları ödüllendirdi.
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