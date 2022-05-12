Her yıl Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini Avrupa ve Asya'nın buluşma noktasında bir araya getiren Contemporary Istanbul, bu yılda Bloomberg HT ve Habertürk'ün medya sponsorluğunda kapılarını açtı.
12 Mayıs 2022 Perşembe
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY ALİ GÜRELİ İLE BİRLİKTE ESERLERİ İNCELEDİ.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY VE ALİ GÜRELİ
RONİT HAKKO ESERLERİ YAKINDAN İNCELEDİ.
MERT AYAYDIN VE İPEK ABDİK SANAT FUARINA BİRLİKTE GELDİ.
SANAT TUTKUNU BANU ÇARMIKLI CONTEMPORARY İSTANBUL'U İKİNCİ GÜNÜNDE ZİYARET ETTİ.
İBRAHİM BARUT, ALPİN ALBAYRAK, BERRAK BARUT
SARP EVLİYAGİL
ÖZNUR YAKIN
Sanatseverler Contemporary İstanbul'da...
Her yıl Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini Avrupa ve Asya'nın buluşma noktasında bir araya getiren Contemporary Istanbul, bu yılda Bloomberg HT ve Habertürk'ün medya sponsorluğunda kapılarını açtı.
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