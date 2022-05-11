Dünyaca ünlü isimlerden Hailey Bieber, Sophie Turner, Kendall Jenner ve Bella Hadid salaş tarzlarıyla sokaklarda boy gösterdiler.
11 Mayıs 2022 Çarşamba
KOURTNEY KARDASHIAN SOKAK TARZIYLA NEFES KESTİ.
BELLA HADID GÖBEĞİNİ AÇIKTA BIRAKAN MASKÜLEN TARZIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI.
KENDALL JENNER SALAŞ MONTUYLA BOY GÖSTERDİ.
OYUNCU SOPHIE TURNER SALAŞ TARZIYLA OBJEKTİFLERE YAKALANDI.
HAILEY BIEBER
HAILEY BIEBER
Salaş cadde tarzları...
Dünyaca ünlü isimlerden Hailey Bieber, Sophie Turner, Kendall Jenner ve Bella Hadid salaş tarzlarıyla sokaklarda boy gösterdiler.
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