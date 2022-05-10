Kalite Ödülleri gecesi...

Quality Ödül Töreni iş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi.

10 Mayıs 2022 Salı

AHU VE SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU ÇİFTİ GECEYE BİRLİKTE KATILARAK POZ VERDİ.

İŞ İNSANI CEM KALYONCU ÖDÜL GECESİNE EŞİ HÜLYA KALYONCU İLE BİRLİKTE KATILDI.

HANDE TİBUK SANATÇI ORHAN GENCEBAY'A ÖDÜL VERDİ.

HANDE TİBUK

BLOOMBERGHT EKRANLARINDA YAYINLANAN ASLI ŞAFAK'LA İŞİN ASLI PROGRAMININ SUNUCULUĞUNU VE YAPIMCILIĞINI ÜSTLENEN ASLI ŞAFAK GECEDE SANATÇI BEHZAT GERÇEKER'İN ELİNDEN EN İYİ SOHBET ÖDÜLÜNÜ ALDI.

MURAT VE KIZI ÇAĞLA AKSU ÖDÜL GECESİNDE BİRLİKTE POZ VERDİ.

İŞ İNSANI MUSTAFA KEFELİ GECEYE KATILDI.

SELÇUK YILMAZ VE İŞ İNSANI YÜKSEL MERMER GECEDE BİR ARAYA GELDİ.

QUALITY OF MAGAZINE GENEL YAYIN YÖNETMENİ SALİH KEÇECİ SANATÇILARLA BİRLİKTE PASTA KESTİ.

ARZU KUNT

BUKET TAŞDELEN GECEYE YALNIZ KATILDI.

JÜLİDE ÖNENGÜT

ARZU ÖZAL

GURUR, SABRİ, YİĞİTSOY YİĞİT

NESLİHAN KOZANOĞLU

GÜVEN-KADRİYE OLGAR

KADİR-MEHTAP YÜCELBAŞ

KADİR YÜCELBAŞ, CANSU KURTÇU

MEHMET ERDOĞAN SAHNEDE ÖDÜLÜNÜ SEDEFHAN OĞUZ VE GÖKAY BİLGİN İLE ALDI.

OĞUZ-İREM KIRAL

OSMAN ARAR, SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

SEDEFHAN OĞUZ

ÜMİT ÖZEKİCİ, MERAL KOZAKÇIOĞLU

ZAFER KOZANOĞLU

Kalite Ödülleri gecesi...

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