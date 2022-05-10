Kalite Ödülleri gecesi...

AHU VE SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU ÇİFTİ GECEYE BİRLİKTE KATILARAK POZ VERDİ.
AHU VE SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU ÇİFTİ GECEYE BİRLİKTE KATILARAK POZ VERDİ.
İŞ İNSANI CEM KALYONCU ÖDÜL GECESİNE EŞİ HÜLYA KALYONCU İLE BİRLİKTE KATILDI.
HANDE TİBUK SANATÇI ORHAN GENCEBAY'A ÖDÜL VERDİ.
HANDE TİBUK
BLOOMBERGHT EKRANLARINDA YAYINLANAN ASLI ŞAFAK'LA İŞİN ASLI PROGRAMININ SUNUCULUĞUNU VE YAPIMCILIĞINI ÜSTLENEN ASLI ŞAFAK GECEDE SANATÇI BEHZAT GERÇEKER'İN ELİNDEN EN İYİ SOHBET ÖDÜLÜNÜ ALDI.
MURAT VE KIZI ÇAĞLA AKSU ÖDÜL GECESİNDE BİRLİKTE POZ VERDİ.
İŞ İNSANI MUSTAFA KEFELİ GECEYE KATILDI.
SELÇUK YILMAZ VE İŞ İNSANI YÜKSEL MERMER GECEDE BİR ARAYA GELDİ.
QUALITY OF MAGAZINE GENEL YAYIN YÖNETMENİ SALİH KEÇECİ SANATÇILARLA BİRLİKTE PASTA KESTİ.
ARZU KUNT
BUKET TAŞDELEN GECEYE YALNIZ KATILDI.
JÜLİDE ÖNENGÜT
ARZU ÖZAL
GURUR, SABRİ, YİĞİTSOY YİĞİT
NESLİHAN KOZANOĞLU
GÜVEN-KADRİYE OLGAR
KADİR-MEHTAP YÜCELBAŞ
KADİR YÜCELBAŞ, CANSU KURTÇU
MEHMET ERDOĞAN SAHNEDE ÖDÜLÜNÜ SEDEFHAN OĞUZ VE GÖKAY BİLGİN İLE ALDI.
OĞUZ-İREM KIRAL
OSMAN ARAR, SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
SEDEFHAN OĞUZ
ÜMİT ÖZEKİCİ, MERAL KOZAKÇIOĞLU
ZAFER KOZANOĞLU
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.