BANU ÇARMIKLI ESER ÖNÜNDE POZ VERMEYİ İHMAL ETMEDİ.
GENEL
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
Paris'te sanat gezisi...
Sanatsever Banu Çarmıklı, Paris'te sanatçı Anselm Kiefer'in sergisini ziyaret etti.
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