Annelere duygusal kutlama!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Anneler Günü'nde anneleriyle fotoğraflarını yayınlayarak kutlama yaptı.

08 Mayıs 2022 Pazar

FERYAL GÜLMAN VE OĞLU ASLAN KEMAL GÜLMAN

DERİN MERMERCİ, LAL, MİLA AYDIN

GÖKÇE GÜRSOY

EMEL-NEJDET, YAĞMUR AYAYDIN

ŞÜKRAN GÜZELİŞ

EVELİZE-HAKAN KOSİF

Annelere duygusal kutlama!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Anneler Günü'nde anneleriyle fotoğraflarını yayınlayarak kutlama yaptı.

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