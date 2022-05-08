Cemiyet hayatının ünlü isimleri Anneler Günü'nde anneleriyle fotoğraflarını yayınlayarak kutlama yaptı.
08 Mayıs 2022 Pazar
FERYAL GÜLMAN VE OĞLU ASLAN KEMAL GÜLMAN
DERİN MERMERCİ, LAL, MİLA AYDIN
GÖKÇE GÜRSOY
EMEL-NEJDET, YAĞMUR AYAYDIN
ŞÜKRAN GÜZELİŞ
EVELİZE-HAKAN KOSİF
Annelere duygusal kutlama!
Cemiyet hayatının ünlü isimleri Anneler Günü'nde anneleriyle fotoğraflarını yayınlayarak kutlama yaptı.
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