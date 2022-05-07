Genç iş insanı Hakan Kosif, eşi Evelize Kosif ve Hilal-Javier Piles çifti ailece Londra'da tatil yapıyor.
07 Mayıs 2022 Cumartesi
HAKAN-EVELİZE KOSİF, HİLAL KOSİF-JAVIER PİLES
HAKAN-EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
Kosifler'den keyifli tatil!
Genç iş insanı Hakan Kosif, eşi Evelize Kosif ve Hilal-Javier Piles çifti ailece Londra'da tatil yapıyor.
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