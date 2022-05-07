Fransa hatırası...

İş insanı Olgun Zorlu eşi Berrin Zorlu ile birlikte Fransa'da tatil yapıyor.

07 Mayıs 2022 Cumartesi

OLGUN-BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

Fransa hatırası...

İş insanı Olgun Zorlu eşi Berrin Zorlu ile birlikte Fransa'da tatil yapıyor.

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