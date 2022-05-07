İş insanı Olgun Zorlu eşi Berrin Zorlu ile birlikte Fransa'da tatil yapıyor.
07 Mayıs 2022 Cumartesi
OLGUN-BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
Fransa hatırası...
İş insanı Olgun Zorlu eşi Berrin Zorlu ile birlikte Fransa'da tatil yapıyor.
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