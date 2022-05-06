Tarz kombinler...

DERİN MERMERCİ
Derin Mermerci
Begüm Şen
Aslışah Alkoçlar
Ayşe Boyner
Nevbahar Koç
Genç iş insanı Hakan Kosif, eşi Evelize Kosif ve Hilal-Javier Piles çifti ailece Londra'da tatil yapıyor.
İş insanı Olgun Zorlu eşi Berrin Zorlu ile birlikte Fransa'da tatil yapıyor.
Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi, doğayla iç içe geçirdiği tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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