Pervin Ersoy yakın dostu Atıl Kutoğlu ile Antalya'da bir araya geldi.
04 Mayıs 2022 Çarşamba
PERVİN ERSOY, ATIL KUTOĞLU VE MEHTAP ÖZDOĞAN İLE KEMER'DE BİR ARAYA GELDİ.
PERVİN ERSOY, ATIL KUTOĞLU, MEHTAP ÖZDOĞAN
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
Dostlar buluşması!
Pervin Ersoy yakın dostu Atıl Kutoğlu ile Antalya'da bir araya geldi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.