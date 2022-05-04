İş insanı Nedim Keçeli ile eşi Gamze Keçeli çifti bayram tatilini Bodrum'da geçirdi.
04 Mayıs 2022 Çarşamba
NEDİM-GAMZE KEÇELİ BODRUM'DA TATİL YAPIYOR.
NEDİM-GAMZE KEÇELİ
NEDİM-GAMZE KEÇELİ
NEDİM-GAMZE KEÇELİ
GAMZE KEÇELİ
GAMZE KEÇELİ
GAMZE KEÇELİ
GAMZE KEÇELİ
Keçeliler'in Bodrum tatili...
İş insanı Nedim Keçeli ile eşi Gamze Keçeli çifti bayram tatilini Bodrum'da geçirdi.
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