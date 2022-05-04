Keçeliler'in Bodrum tatili...

İş insanı Nedim Keçeli ile eşi Gamze Keçeli çifti bayram tatilini Bodrum'da geçirdi.

04 Mayıs 2022 Çarşamba

NEDİM-GAMZE KEÇELİ BODRUM'DA TATİL YAPIYOR.

NEDİM-GAMZE KEÇELİ

NEDİM-GAMZE KEÇELİ

NEDİM-GAMZE KEÇELİ

GAMZE KEÇELİ

GAMZE KEÇELİ

GAMZE KEÇELİ

GAMZE KEÇELİ

Keçeliler'in Bodrum tatili...

İş insanı Nedim Keçeli ile eşi Gamze Keçeli çifti bayram tatilini Bodrum'da geçirdi.

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