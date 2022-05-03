Feryal Gülman, Emel-Nejdet Ayaydın ve Evelize-Hakan Kosif çifti bayramı tatil yaparak geçirdi.
03 Mayıs 2022 Salı
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EVELİZE-HAKAN, HİLAL KOSİF
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
Bayram tatilcileri...
Feryal Gülman, Emel-Nejdet Ayaydın ve Evelize-Hakan Kosif çifti bayramı tatil yaparak geçirdi.
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