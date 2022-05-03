Derin Mermerci, sevgilisi Murat Aslan ve ailesiyle birlikte yeni yaşını kutladı.
03 Mayıs 2022 Salı
DERİN MERMERCİ KIZI MİLA AYDIN İLE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI YAPTI.
DERİN MERMERC, MİLA AYDIN
ENDER MERMERCİ KIZNIN YENİ YAŞINI KUTLADI.
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
GENEL
Mermerci'ye çifte kutlama!
Derin Mermerci, sevgilisi Murat Aslan ve ailesiyle birlikte yeni yaşını kutladı.
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