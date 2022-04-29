Tahincioğlu'nun ana işi olan gayrimenkul geliştirmeye ek olarak müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla kurulan Nidapark Gayrimenkul'ün Bodrum Ofisi açılışı gerçekleşti.
29 Nisan 2022 Cuma
MUSTAFA ÇAKMAK, ÖZCAN TAHİNCİOĞLU, AYKUT CELEP BİRLİKTE OFİS AÇILIŞINI YAPTI
MUSTAFA ÇAKMAK, ÖZCAN TAHİNCİOĞLU, AYKUT CELEP
AYLİN - ÖZCAN TAHİNCİOĞLU
AYLİN - ÖZCAN TAHİNCİOĞLU
AYLİN - ÖZCAN TAHİNCİOĞLU
AYLİN - ÖZCAN TAHİNCİOĞLU
AYLİN - ÖZCAN TAHİNCİOĞLU
AYLİN - ÖZCAN TAHİNCİOĞLU
AYLİN - ÖZCAN TAHİNCİOĞLU
Bodrum'a yeni projeler...
Tahincioğlu'nun ana işi olan gayrimenkul geliştirmeye ek olarak müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla kurulan Nidapark Gayrimenkul'ün Bodrum Ofisi açılışı gerçekleşti.
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