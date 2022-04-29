Bodrum'a yeni projeler...

Tahincioğlu'nun ana işi olan gayrimenkul geliştirmeye ek olarak müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla kurulan Nidapark Gayrimenkul'ün Bodrum Ofisi açılışı gerçekleşti.

29 Nisan 2022 Cuma

MUSTAFA ÇAKMAK, ÖZCAN TAHİNCİOĞLU, AYKUT CELEP BİRLİKTE OFİS AÇILIŞINI YAPTI

MUSTAFA ÇAKMAK, ÖZCAN TAHİNCİOĞLU, AYKUT CELEP

 

AYLİN - ÖZCAN TAHİNCİOĞLU

AYLİN - ÖZCAN TAHİNCİOĞLU

 

AYLİN - ÖZCAN TAHİNCİOĞLU

 

AYLİN - ÖZCAN TAHİNCİOĞLU

 

AYLİN - ÖZCAN TAHİNCİOĞLU

 

AYLİN - ÖZCAN TAHİNCİOĞLU

 

AYLİN - ÖZCAN TAHİNCİOĞLU

 

Bodrum'a yeni projeler...

Tahincioğlu'nun ana işi olan gayrimenkul geliştirmeye ek olarak müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla kurulan Nidapark Gayrimenkul'ün Bodrum Ofisi açılışı gerçekleşti.

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Bodrum'a yeni projeler...

Tahincioğlu’nun ana işi olan gayrimenkul geliştirmeye ek olarak müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla kurulan Nidapark Gayrimenkul’ün Bodrum Ofisi açılışı gerçekleşti.
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