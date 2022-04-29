Cemiyet hayatının modasever hanımları, bahar davetlerinde beyaz renk kombinleriyle damga vuruyor
29 Nisan 2022 Cuma
SELİN ÖZTARHAN, TEPEDEN TIRNAĞA BEYAZ GİYİNMEYİ SEVENLERDEN
AHU ORAKÇIOĞLU, KOMBİNLERİNDE BEYAZ RENKTEN VAZGEÇMİYOR
BÜŞRA ORAKÇIOĞLU
HANDE SEZER PEKCAN'IN DAVET SEÇİMİ BEYAZDAN YANA
ÖZNUR YAKIN
Davetlerin favori rengi 'beyaz'...
Cemiyet hayatının modasever hanımları, bahar davetlerinde beyaz renk kombinleriyle damga vuruyor
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