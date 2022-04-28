Vildan Tellioğlu ve oğlu Yiğit Tellioğlu'nun kurduğu Vitelli Design Studio, yeni mağazasını özel bir davetle hizmete açtı
28 Nisan 2022 Perşembe
ARZU KUNT
ASLI SİPAHİ
BURCU ŞENDİR
YİĞİT, VİLDAN, MERT, BEGÜM TELLİOĞLU
BESTE YURTTAŞ
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Tellioğlu Ailesi'nden masalsı bir dünya...
Vildan Tellioğlu ve oğlu Yiğit Tellioğlu'nun kurduğu Vitelli Design Studio, yeni mağazasını özel bir davetle hizmete açtı
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