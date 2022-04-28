Tellioğlu Ailesi'nden masalsı bir dünya...

Vildan Tellioğlu ve oğlu Yiğit Tellioğlu'nun kurduğu Vitelli Design Studio, yeni mağazasını özel bir davetle hizmete açtı

28 Nisan 2022 Perşembe

ARZU KUNT

ASLI SİPAHİ

BURCU ŞENDİR

YİĞİT, VİLDAN, MERT, BEGÜM TELLİOĞLU

BESTE YURTTAŞ

GENEL

 

GENEL

 

GENEL

GENEL

 

Tellioğlu Ailesi'nden masalsı bir dünya...

Vildan Tellioğlu ve oğlu Yiğit Tellioğlu'nun kurduğu Vitelli Design Studio, yeni mağazasını özel bir davetle hizmete açtı

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