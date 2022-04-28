Tasarımcı Begüm Kıroğlu, klasikleşen "Botanical Garden" koleksiyonuna eklenen yeni tasarımlarını özel bir davetle tanıttı
28 Nisan 2022 Perşembe
ASLI EKŞİOĞLU
BEGÜM KIROĞLU
REZZAN BENARDETE, BEGÜM KIROĞLU
ÖZGE ARGÜDER SANDER
SERDAR GÜLGÜN
MÜGE TEZMAN SIRMABIYIK
ELİF İNCİ ARAS
REZZAN BENARDETE, HANDE KORGUL ABUT
Sihirli çiçeklerden yeni koleksiyon...
Tasarımcı Begüm Kıroğlu, klasikleşen "Botanical Garden" koleksiyonuna eklenen yeni tasarımlarını özel bir davetle tanıttı
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