TOG'tan geleneksel alışveriş şenliği...

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) geleneksel hale getirdiği TOG Bazar 14'üncüsü geniş bir katılım ile gerçekleştirdi.

27 Nisan 2022 Çarşamba

AYLİN TAHİNCİOĞLU İLE MERAL PELTEKÇİ,TOG'TA STANT AÇTI...

ASLI PAMİR, ÇAĞLA ERİŞ SAYDAM,ZEYNEP ESMERGİL,ÖZGÜR UÇANOK, BURÇİN TARGIN, HÜLYA ELTEMUR, EBRU KUMOVA, ZEYNEP ÜSTÜNEL'DEN OLUŞAN TOG GRUBU OBJEKTİFLERE POZ VERDİ

NİLGÜN KEÇELİ İLE KIZI NAZLI KEÇELİ ALIŞVERİŞ YAPTI...

AYLİN TAHİNCİOĞLU

TOG GENEL MÜDÜRÜ AYŞE KIRIMLI, ŞENLİĞİN EV SAHİBİYDİ.

BAHAR ŞER, ALIŞVERİŞE GELEN CEMİYET HAYATININ ÜNLÜ İSİMLERİNDEN OLDU

BURCU ŞENDİR

EMEL AYAYDIN, ALIŞVERİŞ YAPARAK TOG'A YARDIM ETTİ

HÜLYA ELTEMUR, TOG GÖNÜLLÜSÜ OLARAK ETKİNLİKTEYDİ

TUĞBA DEVELİ

YASMİN GÜLMAN

ZEYNEP ÜSTÜNEL

NERGİS PEKUYSAL

SONGÜL TOPRAK ÖZSAN

MERAL YAZICI

ŞEBNEM ÇAPA

GENEL

GENEL

 

GENEL

 

GENEL

 

GENEL

 

GENEL

 

TOG'tan geleneksel alışveriş şenliği...

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) geleneksel hale getirdiği TOG Bazar 14'üncüsü geniş bir katılım ile gerçekleştirdi.

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