TOG'tan geleneksel alışveriş şenliği...

AYLİN TAHİNCİOĞLU İLE MERAL PELTEKÇİ,TOG'TA STANT AÇTI...
AYLİN TAHİNCİOĞLU İLE MERAL PELTEKÇİ,TOG'TA STANT AÇTI...
ASLI PAMİR, ÇAĞLA ERİŞ SAYDAM,ZEYNEP ESMERGİL,ÖZGÜR UÇANOK, BURÇİN TARGIN, HÜLYA ELTEMUR, EBRU KUMOVA, ZEYNEP ÜSTÜNEL'DEN OLUŞAN TOG GRUBU OBJEKTİFLERE POZ VERDİ
NİLGÜN KEÇELİ İLE KIZI NAZLI KEÇELİ ALIŞVERİŞ YAPTI...
AYLİN TAHİNCİOĞLU
TOG GENEL MÜDÜRÜ AYŞE KIRIMLI, ŞENLİĞİN EV SAHİBİYDİ.
BAHAR ŞER, ALIŞVERİŞE GELEN CEMİYET HAYATININ ÜNLÜ İSİMLERİNDEN OLDU
BURCU ŞENDİR
EMEL AYAYDIN, ALIŞVERİŞ YAPARAK TOG'A YARDIM ETTİ
HÜLYA ELTEMUR, TOG GÖNÜLLÜSÜ OLARAK ETKİNLİKTEYDİ
TUĞBA DEVELİ
YASMİN GÜLMAN
ZEYNEP ÜSTÜNEL
NERGİS PEKUYSAL
SONGÜL TOPRAK ÖZSAN
MERAL YAZICI
ŞEBNEM ÇAPA
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
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