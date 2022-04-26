EDVINA SPONZA, 'İBRAHİM BANA HEP ÇİÇEK ALIR' DİYEREK SEVGİLİSİNİN ROMANTİK BİRİ OLDUĞUNU İFADE ETTİ
İBRAHİM KUTLUAY, EDVİNA SPONZA
İBRAHİM KUTLUAY, EDVİNA SPONZA
Parkta romantik anlar...
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Edvina Sponza, Bebek'te objektiflere yansıdı.
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