Parkta romantik anlar...

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Edvina Sponza, Bebek'te objektiflere yansıdı.

26 Nisan 2022 Salı

BEBEK PARKI'NDA GÖRÜNTÜLENEN İBRAHİM KUTLUAY İLE SEVGİLİSİ EDVİNA SPONZA, GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

İBRAHİM KUTLUAY, KIZ ARKADAŞI EDVİNA SPONZA'YA ALDIĞI ÇİÇEKLERİ BEBEK PARKI'NDA VERDİ

EDVINA SPONZA, 'İBRAHİM BANA HEP ÇİÇEK ALIR' DİYEREK SEVGİLİSİNİN ROMANTİK BİRİ OLDUĞUNU İFADE ETTİ

İBRAHİM KUTLUAY, EDVİNA SPONZA

İBRAHİM KUTLUAY, EDVİNA SPONZA

Parkta romantik anlar...

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Edvina Sponza, Bebek'te objektiflere yansıdı.

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Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Edvina Sponza, Bebek'te objektiflere yansıdı.

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