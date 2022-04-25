Bakan Ersoy, AKM'de çocuklarla...

Kültür sanatın İstanbul'daki kalbi Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleşen, AKM Çocuk Sanat Festivali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

25 Nisan 2022 Pazartesi

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA AKM'Yİ ZİTARET ETTİ

BAKAN ERSOY'A, EŞİ PERVİN ERSOY EŞLİK ETTİ

GENEL

GENEL

MEHMET NURİ ERSOY

MEHMET NURİ ERSOY

 

MEHMET NURİ ERSOY

 

Bakan Ersoy, AKM'de çocuklarla...

Kültür sanatın İstanbul'daki kalbi Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleşen, AKM Çocuk Sanat Festivali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

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Bakan Ersoy, AKM'de çocuklarla...

Kültür sanatın İstanbul’daki kalbi Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleşen, AKM Çocuk Sanat Festivali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.
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