Kültür sanatın İstanbul'daki kalbi Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleşen, AKM Çocuk Sanat Festivali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.
25 Nisan 2022 Pazartesi
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA AKM'Yİ ZİTARET ETTİ
BAKAN ERSOY'A, EŞİ PERVİN ERSOY EŞLİK ETTİ
GENEL
GENEL
MEHMET NURİ ERSOY
MEHMET NURİ ERSOY
MEHMET NURİ ERSOY
Bakan Ersoy, AKM'de çocuklarla...
Kültür sanatın İstanbul'daki kalbi Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleşen, AKM Çocuk Sanat Festivali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.
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