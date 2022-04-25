'Hepimiz Biriz Çocuk Şenliği'...

Nafi Güral Eğitim Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kütahya'daki Gülsüm Güral Müzesi'nin bahçesinde farklı okullarda eğitim gören, özel eğitime ihtiyaç duyan, otizmli, diyabetli, farklı yaş grubundan yüzlerce çocuğu "Hepimiz Biriz 23 Nisan Çocuk Şenliği"nde buluşturdu.

25 Nisan 2022 Pazartesi

NAFİ GÜRAL, EŞİ GÜLSÜM GÜRAL KIZI SEMA GÜRAL SÜRMELİ VE TORUNLARIYLA ETKİNLİKTE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

SEMA GÜRAL SÜRMELİ, ÇOCUK ŞENLİĞİNİN EV SAHİBESEYDİ...

KÜTAHYA VALİSİ ALİ ÇELİK, ETKİNLİĞİN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI

GENEL

GENEL

 

GENEL

 

GENEL

 

GENEL

 

'Hepimiz Biriz Çocuk Şenliği'...

Nafi Güral Eğitim Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kütahya'daki Gülsüm Güral Müzesi'nin bahçesinde farklı okullarda eğitim gören, özel eğitime ihtiyaç duyan, otizmli, diyabetli, farklı yaş grubundan yüzlerce çocuğu "Hepimiz Biriz 23 Nisan Çocuk Şenliği"nde buluşturdu.

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'Hepimiz Biriz Çocuk Şenliği'...

Nafi Güral Eğitim Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Kütahya’daki Gülsüm Güral Müzesi’nin bahçesinde farklı okullarda eğitim gören, özel eğitime ihtiyaç duyan, otizmli, diyabetli, farklı yaş grubundan yüzlerce çocuğu “Hepimiz Biriz 23 Nisan Çocuk Şenliği”nde buluşturdu.
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