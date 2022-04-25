'Hepimiz Biriz Çocuk Şenliği'...

Nafi Güral Eğitim Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kütahya'daki Gülsüm Güral Müzesi'nin bahçesinde farklı okullarda eğitim gören, özel eğitime ihtiyaç duyan, otizmli, diyabetli, farklı yaş grubundan yüzlerce çocuğu "Hepimiz Biriz 23 Nisan Çocuk Şenliği"nde buluşturdu.
25 Nisan 2022 Pazartesi
NAFİ GÜRAL, EŞİ GÜLSÜM GÜRAL KIZI SEMA GÜRAL SÜRMELİ VE TORUNLARIYLA ETKİNLİKTE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
SEMA GÜRAL SÜRMELİ, ÇOCUK ŞENLİĞİNİN EV SAHİBESEYDİ...
Nafi Güral Eğitim Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kütahya'daki Gülsüm Güral Müzesi'nin bahçesinde farklı okullarda eğitim gören, özel eğitime ihtiyaç duyan, otizmli, diyabetli, farklı yaş grubundan yüzlerce çocuğu "Hepimiz Biriz 23 Nisan Çocuk Şenliği"nde buluşturdu.
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