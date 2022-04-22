Tarz kombinler...

NEVBAHAR KOÇ
Nevbahar Koç
Begüm Şen
Derin Mermerci
Şebnem Çapa, markasının yeni koleksiyonunu özel bir davetle moda tutkunlarına tanıttı.
Olgun-Berrin Zorlu çifti ünlü italyan oyuncu Monica Bellucci ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Genç iş insanı Buğra Toplusoy kızı Talia'ya ile birlikte safari yaptı.
Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek Parkı'nda aşk tazelediler.
Cemiyet hayatından Monik İpekel, Yasmin Gülman ve Reyhan İpekel, Ömür Sabuncuoğlu'nun kitap tanıtım davetinde bir araya geldi.
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