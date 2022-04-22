Şebnem Çapa, markasının yeni koleksiyonunu özel bir davetle moda tutkunlarına tanıttı.
22 Nisan 2022 Cuma
ŞEBNEM ÇAPA, MARKASININ YENİ KOLEKSİYONUNU BUTİĞİNDE VERDİĞİ ÖZEL DAVETTE TANITTI.
MODASEVER BETTİNA MACHLER DAVETE KATILDI.
ZEYNEP ÇARMIKLI ÖZEL KOLEKSİYONU DAVETTE İNCELEDİ.
BESTE YURTTAŞ
BUKET TAŞDELEN
FUNDA FİLİBELİ
GENEL
Moda tutkunlarına özel davet!
Şebnem Çapa, markasının yeni koleksiyonunu özel bir davetle moda tutkunlarına tanıttı.
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