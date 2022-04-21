EDVİNA SPONZA VE İBRAHİM KUTLUAY BİRLİKTE UZUN SÜRE SOHBET ETTİ.
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
Bebek'te koyu sohbet...
Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te sohbet ederken objektiflere yansıdı.
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