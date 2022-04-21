Cemiyet hayatından Monik İpekel, Yasmin Gülman ve Reyhan İpekel, Ömür Sabuncuoğlu'nun kitap tanıtım davetinde bir araya geldi.
21 Nisan 2022 Perşembe
MONİK İPEKEL ÖMÜR SABUNCUOĞLU'NU LANSMANDA YALNIZ BIRAKMADI.
MONİK İPEKEL
REYHAN İPEKEL LANSMAN DAVETİNE KATILDI.
ÖMÜR SABUNCUOĞLU, REYHAN İPEKEL
ÖMÜR SABUNCUOĞLU, YASMİN GÜLMAN
YASMİN GÜLMAN, ÖMÜR SABUNCUOĞLU, REYHAN İPEKEL
GENEL
Sizin Öykünüz'e özel tanıtım!
Cemiyet hayatından Monik İpekel, Yasmin Gülman ve Reyhan İpekel, Ömür Sabuncuoğlu'nun kitap tanıtım davetinde bir araya geldi.
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