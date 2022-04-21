Gürsoy, sevgilisiyle Bebek'te...

İş adamı Ali Gürsoy, sevgilisi Gonca Ünsal'la Bebek'te objektiflere yansıdı.

21 Nisan 2022 Perşembe

İŞ İNSANI ALİ GÜRSOY SEVGİLİSİ GONCA ÜNSAL İLE BİRLİKTE BEBEK'TEYDİ.

ALİ GÜRSOY, GONCA ÜNSAL

ALİ GÜRSOY

ALİ GÜRSOY

ALİ GÜRSOY

ALİ GÜRSOY

ALİ GÜRSOY

ALİ GÜRSOY

ALİ GÜRSOY

Gürsoy, sevgilisiyle Bebek'te...

İş adamı Ali Gürsoy, sevgilisi Gonca Ünsal'la Bebek'te objektiflere yansıdı.

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