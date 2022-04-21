Tiyatroseverler Sırça'da buluştu!

Tiyatro ve sanat tutkunu ünlü isimler 'Sırça' isimli oyunun gala gecesinde bir araya geldi.

21 Nisan 2022 Perşembe

GENÇ İŞ İNSANI RALF TEZMAN EŞİ SANAEM TEZMAN İLE BİRLİKTE OYUNU İZLEDİ.

DİLEK TÜRKER OYUNU ÖN SIRALARDAN İZLEYENLERDENDİ.

ZEYNEP ÜSTÜNEL KIZI MİNA İLE BİRLİKTE OYUNUN GALA GECESİNE KATILDI.

SANAT TUTKUNU ASLI PAMİR OYUNU YALNIZ İZLEDİ.

HÜLYA ELTEMUR

NİL UYGUNER

GENEL

GENEL

Tiyatroseverler Sırça'da buluştu!

Tiyatro ve sanat tutkunu ünlü isimler 'Sırça' isimli oyunun gala gecesinde bir araya geldi.

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Tiyatroseverler Sırça'da buluştu!

Tiyatro ve sanat tutkunu ünlü isimler 'Sırça' isimli oyunun gala gecesinde bir araya geldi.

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