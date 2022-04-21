Tiyatro ve sanat tutkunu ünlü isimler 'Sırça' isimli oyunun gala gecesinde bir araya geldi.
21 Nisan 2022 Perşembe
GENÇ İŞ İNSANI RALF TEZMAN EŞİ SANAEM TEZMAN İLE BİRLİKTE OYUNU İZLEDİ.
DİLEK TÜRKER OYUNU ÖN SIRALARDAN İZLEYENLERDENDİ.
ZEYNEP ÜSTÜNEL KIZI MİNA İLE BİRLİKTE OYUNUN GALA GECESİNE KATILDI.
SANAT TUTKUNU ASLI PAMİR OYUNU YALNIZ İZLEDİ.
HÜLYA ELTEMUR
NİL UYGUNER
GENEL
GENEL
Tiyatroseverler Sırça'da buluştu!
Tiyatro ve sanat tutkunu ünlü isimler 'Sırça' isimli oyunun gala gecesinde bir araya geldi.
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