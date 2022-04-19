Şenler'in Bodrum buluşması!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen kızı Suzan Şen, oğlu Metin Şen ve torunlarıyla Bodrum'da buluştu.

19 Nisan 2022 Salı

ESKİ FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ ŞEN YENİ YAŞINI BODRUM'DA METİN-ASLI ŞEN, SUZAN ŞEN, NAİL YİĞİTTAŞ İLE BİR ARADA KUTLADI.

ALİ ŞEN

ALİ ŞEN

SUZAN ŞEN

SUZAN ŞEN

SUZAN ŞEN

SUZAN ŞEN

Şenler'in Bodrum buluşması!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen kızı Suzan Şen, oğlu Metin Şen ve torunlarıyla Bodrum'da buluştu.

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Şenler'in Bodrum buluşması!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen kızı Suzan Şen, oğlu Metin Şen ve torunlarıyla Bodrum'da buluştu.

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