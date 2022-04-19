Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen kızı Suzan Şen, oğlu Metin Şen ve torunlarıyla Bodrum'da buluştu.
19 Nisan 2022 Salı
ESKİ FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ ŞEN YENİ YAŞINI BODRUM'DA METİN-ASLI ŞEN, SUZAN ŞEN, NAİL YİĞİTTAŞ İLE BİR ARADA KUTLADI.
ALİ ŞEN
ALİ ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
Şenler'in Bodrum buluşması!
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen kızı Suzan Şen, oğlu Metin Şen ve torunlarıyla Bodrum'da buluştu.
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