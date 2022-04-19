Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko, kız arkadaşı Merve Oflaz'la birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.
19 Nisan 2022 Salı
VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALLAN HAKKO SEVGİLİSİ MERVE OFLAZ İLE BİRLİKTE BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİ.
MERVE OFLAZ
MERVE OFLAZ
MERVE OFLAZ, ALLAN HAKKO
MERVE OFLAZ, ALLAN HAKKO
MERVE OFLAZ, ALLAN HAKKO
MERVE OFLAZ, ALLAN HAKKO
MERVE OFLAZ, ALLAN HAKKO
Hakko, sevgilisiyle Bebek'te...
Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko, kız arkadaşı Merve Oflaz'la birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.