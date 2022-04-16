Spor tutkunları Boğaz'da...

Spor tutkunları ünlü isimler hafta sonunu Boğaz'da spor yaparak değerlendirdi.

16 Nisan 2022 Cumartesi

EDVİNA SPONZA

PINAR HOTİÇ

HÜSNÜ-ASUMAN GÜRELİ

HÜSNÜ-ASUMAN GÜRELİ

Spor tutkunları Boğaz'da...

Spor tutkunları ünlü isimler hafta sonunu Boğaz'da spor yaparak değerlendirdi.

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