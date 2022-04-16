Spor tutkunları ünlü isimler hafta sonunu Boğaz'da spor yaparak değerlendirdi.
16 Nisan 2022 Cumartesi
EDVİNA SPONZA
PINAR HOTİÇ
HÜSNÜ-ASUMAN GÜRELİ
HÜSNÜ-ASUMAN GÜRELİ
Spor tutkunları Boğaz'da...
Spor tutkunları ünlü isimler hafta sonunu Boğaz'da spor yaparak değerlendirdi.
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