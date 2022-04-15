Tarz kombinler...

ALARA KOÇİBEY
Alara Koçibey
Derin Mermerci
Berrin Zorlu
Begüm Ayaydın, Sernur Çifçi ve Selma Türkeş Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
Sosyatenin tanınmış simalarından Didem Sarı çocuklarıyla birlikte İtalya'da tatil yaptı.
İç turizmi geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiren Rotahane, turizme katkı sağlayan şehir ve kurumları Yıldız Ödülleri gecesiyle ödüllendirdi.
Aylin Tahincioğlu
Ayşe Boyner
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