Sosyatenin tanınmış simalarından Didem Sarı çocuklarıyla birlikte İtalya'da tatil yaptı.
15 Nisan 2022 Cuma
DİDEM SARI İTALYA'DA ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE TATİL YAPTI.
DİDEM SARI
DİDEM SARI
DİDEM SARI
DİDEM SARI
DİDEM SARI
DİDEM SARI
DİDEM SARI
DİDEM SARI
İtalya eğlencesi...
Sosyatenin tanınmış simalarından Didem Sarı çocuklarıyla birlikte İtalya'da tatil yaptı.
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