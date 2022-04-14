Toplusoylar'ın tekne keyfi...

İş insanı Buğra Toplusoy eşi Ceyda Ateş Toplusoy'la birlikte tekne turu yaptı.

14 Nisan 2022 Perşembe

İŞ İNSANI BUĞRA TOPLUSOY EŞİ CEYDA ATEŞ TOPLUSOY İLE BİRLİKTE TEKNE TURU ATTI.

BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA TOPLUSOY

Toplusoylar'ın tekne keyfi...

İş insanı Buğra Toplusoy eşi Ceyda Ateş Toplusoy'la birlikte tekne turu yaptı.

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