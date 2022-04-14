İş insanı Osman Çarmıklı torunu Kayra Kozak'la birlikte Bebek'teydi. Banu Çarmıklı güzel havanın keyfini Bebek'te çıkardı.
14 Nisan 2022 Perşembe
İŞ İNSANI OSMAN ÇARMIKLI TORUNU KAYRA KOZAK'LA BİRİLİKTE BEBEK'TEYDİ.
OSMAN ÇARMIKLI, KAYRA KOZAK
OSMAN ÇARMIKLI, KAYRA KOZAK
BANU ÇARMIKLI ARKADAŞIYLA BİRLİKTE BOĞAZ DA YÜRÜYÜŞ YAPTI.
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
Bebek yine cıvıl cıvıl...
İş insanı Osman Çarmıklı torunu Kayra Kozak'la birlikte Bebek'teydi. Banu Çarmıklı güzel havanın keyfini Bebek'te çıkardı.
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