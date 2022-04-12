Sosyetenin ünlü hanımları güzelleştiren davette bir araya gelerek yeni ürünleri inceledi.
12 Nisan 2022 Salı
SELİN ÖZTARHAN GÜZELLİK DAVETİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
TUVANA BÜYÜKÇINAR, SELİN ÖZTARHAN, ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY GÜZELLİK DAVETİNDE YENİ ÜRÜNLERİ İNCELEDİ.
MODACI TUVANA BÜYÜKÇINAR ETKİNLİĞE KATILDI.
TUVANA BÜYÜKÇINAR VE ALARA KOÇİBEY ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELDİ.
Güzelleştiren davet!
Sosyetenin ünlü hanımları güzelleştiren davette bir araya gelerek yeni ürünleri inceledi.
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