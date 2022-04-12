Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, yeniden anne olacağını duyurdu.
12 Nisan 2022 Salı
DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI BRITNEY SPEARS ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLACAĞINI DUYURDU.
BEŞ YILDIR SEVGİLİSİ SAM ASGHARI İLE BİRLİKTE OLAN BRITNEY SPEARS YENİDEN BEBEK BEKLİYOR.
SAM ASGHARI, BRITNEY SPEARS
SAM ASGHARI, BRITNEY SPEARS
SAM ASGHARI, BRITNEY SPEARS
BRITNEY SPEARS
Spears'den bebek müjdesi!
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, yeniden anne olacağını duyurdu.
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