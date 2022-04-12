Turizmci iş insanı Mete Vardar, kardeşi Mert Vardar'ın yeni yaşını 'İyi ki varsın' notuyla kutladı.
12 Nisan 2022 Salı
TURİZMCİ İŞ İNSANI METE VARDAR KARDEŞİ İŞ ADAMI MERT VARDAR'IN YENİ YAŞINI KUTLADI.
METE, MERT VARDAR
METE, MERT, SİNAN VARDAR
METE VARDAR
METE VARDAR
METE VARDAR
"İyi ki varsın"
Turizmci iş insanı Mete Vardar, kardeşi Mert Vardar'ın yeni yaşını 'İyi ki varsın' notuyla kutladı.
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