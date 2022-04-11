Jennifer Lopez ile 18 yıl aranın ardından tekrar bir araya gelen Ben Affleck, ilişkilerini nikah masasına taşıyor.
11 Nisan 2022 Pazartesi
ÜNLÜ ŞARKICI JENNIFER LOPEZ OYUNCU BEN AFFLECK İLE NİŞANLANDIĞINI DUYURDU
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
YILLAR SONRA YENİDEN NİŞANLANAN JENNIFER LOPEZ VE BEN AFFLECK MUTLULUKLARINI HAYRANLARIYLA PAYLAŞTI.
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
Lopez ile Affleck nişanlandı!
Jennifer Lopez ile 18 yıl aranın ardından tekrar bir araya gelen Ben Affleck, ilişkilerini nikah masasına taşıyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.