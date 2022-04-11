Amerika'da yaşayan ve tatil için İstanbul'a gelen Alev ve Yaman Törüner yakın arkadaşlarını evlerinde ağırladı.
11 Nisan 2022 Pazartesi
ALEV TÖRÜNER ARKADAŞI BERRİN YOLERİ'YLE BİR ARAYA GELDİ.
İŞ İNSANI YAMAN TÖRÜNER VE EŞİ ALEV HANIM İSTANBUL'DAKİ EVLERİNDE KAAN VE MERVE GÜRSEL ÇİFTİNİ AĞIRLADI.
YAMAN-ALEV TÖRÜNER
YAMAN-ALEV TÖRÜNER
YAMAN-ALEV TÖRÜNER
YAMAN-ALEV TÖRÜNER
YAMAN-ALEV TÖRÜNER
YAMAN-ALEV TÖRÜNER
YAMAN-ALEV TÖRÜNER
YAMAN-ALEV TÖRÜNER
İstanbul'da dostlarını ağırladı!
Amerika'da yaşayan ve tatil için İstanbul'a gelen Alev ve Yaman Törüner yakın arkadaşlarını evlerinde ağırladı.
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