Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' Uşak, Afyon, Kütahya ve Bilecik illerini kapsayan özel bir seyahat gerçekleştirdi.
11 Nisan 2022 Pazartesi
PERVİN ERSOY YÜRÜTTÜĞÜ HER ŞEHRİ ÜNLÜSÜYLE GEZİYORUZ PROJESİYLE SEMA GÜRAL SÜRMELİ VE BİLGE KURU DÖRT İLİ BİRDEN GEZDİ.
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz Uşak'ta...
Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' Uşak, Afyon, Kütahya ve Bilecik illerini kapsayan özel bir seyahat gerçekleştirdi.
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