Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz Uşak'ta... Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' Uşak, Afyon, Kütahya ve Bilecik illerini kapsayan özel bir seyahat gerçekleştirdi.