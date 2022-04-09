Önder Öztarhan ve oyuncu sevgilisi Aslı Enver, önceki akşam ilk kez görüntülendi. Çifte mekanda iş insanın annesi Deniz Öztarhan da eşlik etti.
09 Nisan 2022 Cumartesi
İŞ İNSANI ÖNDER ÖZTARHAN ANNESİ DENİZ ÖZTARHAN VE SEVGİLİSİ ASLI ENVER İLE BİRLİKTE AKŞAM YEMEĞİ YEDİ.
ÖNDER, DENİZ ÖZTARHAN, ASLI ENVER
ÖNDER, DENİZ ÖZTARHAN
ÖNDER, DENİZ ÖZTARHAN, ASLI ENVER
ÖNDER, DENİZ ÖZTARHAN
ÖNDER, DENİZ ÖZTARHAN
Aşıklar ilk kez ortaya çıktı!
Önder Öztarhan ve oyuncu sevgilisi Aslı Enver, önceki akşam ilk kez görüntülendi. Çifte mekanda iş insanın annesi Deniz Öztarhan da eşlik etti.
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