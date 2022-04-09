Aşıklar ilk kez ortaya çıktı!

Önder Öztarhan ve oyuncu sevgilisi Aslı Enver, önceki akşam ilk kez görüntülendi. Çifte mekanda iş insanın annesi Deniz Öztarhan da eşlik etti.

09 Nisan 2022 Cumartesi

İŞ İNSANI ÖNDER ÖZTARHAN ANNESİ DENİZ ÖZTARHAN VE SEVGİLİSİ ASLI ENVER İLE BİRLİKTE AKŞAM YEMEĞİ YEDİ.

ÖNDER, DENİZ ÖZTARHAN, ASLI ENVER

ÖNDER, DENİZ ÖZTARHAN

ÖNDER, DENİZ ÖZTARHAN, ASLI ENVER

ÖNDER, DENİZ ÖZTARHAN

ÖNDER, DENİZ ÖZTARHAN

Aşıklar ilk kez ortaya çıktı!

Önder Öztarhan ve oyuncu sevgilisi Aslı Enver, önceki akşam ilk kez görüntülendi. Çifte mekanda iş insanın annesi Deniz Öztarhan da eşlik etti.

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Önder Öztarhan ve oyuncu sevgilisi Aslı Enver, önceki akşam ilk kez görüntülendi. Çifte mekanda iş insanın annesi Deniz Öztarhan da eşlik etti.
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