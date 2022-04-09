İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, Bebek caddelerinde objektiflere yansıdı
09 Nisan 2022 Cumartesi
İÇ MİMAR MURAT TABANLIOĞLU BEBEK'TE ARACINA BİNERKEN GÖRÜNTÜLENDİ.
MURAT TABANLIOĞLU
MURAT TABANLIOĞLU
İŞ İNSANI KAYA ERSU BİR ARKADAŞIYLA BEBEK'TE YEMEK YEDİ.
KAYA ERSU
KAYA ERSU
Bebek ziyaretçileri...
İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, Bebek caddelerinde objektiflere yansıdı
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