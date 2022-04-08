İş insanı Alican Ulusoy ile oyuncu sevgilisi Hande Subaşı, ilişkilerinin üçüncü yıl dönümünü kutladı.
08 Nisan 2022 Cuma
İŞ İNSANI ALİCAN ULUSOY VE SEVGİLİSİ HANDE SUBAŞI İLİŞKİLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILINI KUTLADI.
GENEL
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
3. yıla özel kutlama!
İş insanı Alican Ulusoy ile oyuncu sevgilisi Hande Subaşı, ilişkilerinin üçüncü yıl dönümünü kutladı.
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