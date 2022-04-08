Dünyaca ünlü isimlerden Kim Kardashian, Gigi Hadid, Chrissy Teigen ve Lily Collins cadde stilleriyle sokaklarda boy gösterdiler.
08 Nisan 2022 Cuma
KIM KARDASHIAN SİYAH ELBİSESİYLE DİKKATLERİ ÜZERİNDE TOPLADI.
GIGI HADID İKONİK SOKAK TARZIYLA NEW YORK GECELERİNDE BOY GÖSTERDİ.
GIGI HADID
LILY COLLINS ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI.
LILY COLLINS
CHRISSY TEIGEN ÇABASIZ SOKAK TARZIYLA ÇOK BEĞENİLDİ.
CHRISSY TEIGEN
SOPHIE TURNER
Modern cadde tarzları...
Dünyaca ünlü isimlerden Kim Kardashian, Gigi Hadid, Chrissy Teigen ve Lily Collins cadde stilleriyle sokaklarda boy gösterdiler.
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