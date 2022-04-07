Avrupa'da romantik tatil...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Elhadef ve eşi Gabriela Palatchi tatil için Avrupa'ya gitti.

07 Nisan 2022 Perşembe

VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ EDİZ ELHADEF EŞİ GABRIELA PALATCHI İLE AVRUPA'DA TATİL YAPIYOR.

EDİZ ELHADEF'İN RENKLİ TATİL KARELERİNİ EŞİ GABRIELA PALATCHI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIYOR.

GABRIELA PALATCHI

BARCELONA PRONOVIAS'TA ÜRÜN YÖNETİCİSİ OLAN GABRIELA PALATCHI, EDİZ ELHADEF'LE EVLENEREK İSTANBUL'A YERLEŞTİ

GABRIELA PALATCHI-EDİZ ELHADEF

GABRIELA PALATCHI-EDİZ ELHADEF

GABRIELA PALATCHI-EDİZ ELHADEF

GABRIELA PALATCHI-EDİZ ELHADEF

GABRIELA PALATCHI-EDİZ ELHADEF

GABRIELA PALATCHI-EDİZ ELHADEF

Avrupa'da romantik tatil...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Elhadef ve eşi Gabriela Palatchi tatil için Avrupa'ya gitti.

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