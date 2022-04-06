Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun yeni sponsoru ICRYPEX, 2022 yarışlarının ana sponsoru oldu.
06 Nisan 2022 Çarşamba
HAYRİ ÇAVUŞOĞLU, TOSFED BAŞKANI EREN ÜÇLERTOPRAĞI, TOSFED BAŞKAN VEKİLİ NİSA ERSOY VE EZGİ İÇER
TOSFED BAŞKANI EREN ÜÇLERTOPRAĞI, TOSFED BAŞKAN VEKİLİ NİSA ERSOY VE EZGİ-GÖKALP İÇER
TOSFED BAŞKANI EREN ÜÇLERTOPRAĞI
TOSFED BAŞKANI EREN ÜÇLERTOPRAĞI
TOSFED BAŞKAN VEKİLİ NİSA ERSOY GECEDE YER ALDI.
TOSFED’in ana sponsoru belli oldu!
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun yeni sponsoru ICRYPEX, 2022 yarışlarının ana sponsoru oldu.
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